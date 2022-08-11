"Назарина есть на карандаше и Динамо, и Шахтера. По поводу Динамо – в кулуарах распространялись слухи несколько месяцев назад, но до конкретики тогда как-то не дошло дело. Не знаю, возможно, эта позиция не нуждается в усилении в киевском клубе.

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А вот Шахтер до сих пор им интересуется. Я так понимаю – это дело времени. Думаю, к концу этого трансферного окна Назарна очень вероятно окажется в донецком клубе", – сказал Бурбас в программе "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

Напомним, Назарина – воспитанник Днепра, где и начал профессиональную карьеру в 2014 году. С 2018 по 2020 гг. выступал за бельгийский Антверпен (один сезон провел в аренде в Карпатах). В 2020-м присоединился к Заре. Его контракт с луганчанами действует до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает Егора в 1 млн евро.

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