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Шахтер сообщил об операции Вакулы – хавбек пропустит длительный срок

12:50 - Читати українською
Шахтер сообщил об операции Вакулы – хавбек пропустит длительный срок
Владислав Вакула / фото: Шахтер

Полузащитник донецкого Шахтера Владислав Вакула был прооперирован и не сможет в ближайшее время выйти на поле.

Ранее футболист прошел обследование, в ходе которого была диагностирована нестабильность плечевого сустава. 31 июля Вакула был успешно прооперирован. Восстановление игрока займет около трех-четырех месяцев, сообщает пресс-служба "горняков".

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К слову, Владислав стал футболистом Шахтера летом 2019 года. Первую половину прошлого сезона провел в аренде в Мариуполе, а зимой присоединился к дончанам. В июле Вакула принял участие в 2 матчах чемпионата Украины с Колосом и Александрией, дебютировав в команде Луиша Каштру на позиции правого защитника.

Добавим, что 21-летним украинцем активно интересуются зарубежные клубы, среди которых называли команды американской МЛС и венгерский Ференцварош Сергея Реброва.

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