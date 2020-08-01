Шахтер – Вольфсбург: Тете оценил шансы "горняков" пробиться в четвертьфинал Лиги Европы

"Мы очень много работаем по окончании чемпионата, и я думаю, что команда подготовлена ​​к поединку с Вольфсбургом. У нас еще есть несколько дней, чтобы еще лучше подойти к этой встрече. Надеюсь, мы будем на высоком уровне.

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Должна быть очень сложная игра. Вольфсбург также очень сильный и компетентный. Первый матч в Германии дался нам очень непросто. В любом случае, как я и сказал, мы подготовлены и постараемся провести достойный поединок. Футбол есть футбол. Возможно, это (более раннее завершения Бундеслиги. – прим.) и преимущество для них, но мы ни в коем случае не должны об этом думать. А должны работать, сконцентрироваться только на своей команде и пройти в 1/4 финала", – цитирует Тете официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Вольфсбург запланирован на 5 августа в Киеве на НСК Олимпийский. Первый поединок "горняки" выиграли со счетом 2:1.

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