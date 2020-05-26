Шахтер сообщил новости из лазарета перед Классическим – сразу шесть игроков вне основной группы

Шахтер столкнулся с определенными кадровыми трудностями за несколько дней до возобновления УПЛ матчем против Динамо.

Действующие чемпионы Украины на официальном сайте поделились информацией относительно восстановления игроков.

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По индивидуальной программе тренируются пятеро – Малышев, Исмаили, Майкон, Маркиньос Сиприано и Артем Бондаренко. Николай Матвиенко все еще залечивает повреждение, которое получил в товарищеском матче против Руха. Врачи Шахтера ожидают возвращения защитника сборной Украины к полноценным тренировкам через несколько дней.

Напомним, "горняки" должны возобновить сезон в ближайшие выходные – матч 24 тура УПЛ против Динамо.

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