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Шахтар повідомив новини з лазарету перед Класичним – відразу шість гравців поза основною групою

18:11 413 Читать на русском
Шахтар повідомив новини з лазарету перед Класичним – відразу шість гравців поза основною групою
Микола Матвієнко / Сайт Шахтаря

Шахтар зіткнувся з певними кадровими труднощами за кілька днів до відновлення УПЛ матчем проти Динамо.

Чинні чемпіони України на офіційному сайті поділилися інформацією щодо відновлення гравців.

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За індивідуальною програмою тренуються п'ятеро – Малишев, Ісмаїлі, Майкон, Маркіньос Сіпріано і Артем Бондаренко. Микола Матвієнко все ще заліковує пошкодження, яке отримав у товариському матчі проти Руха. Лікарі Шахтаря очікують повернення захисника збірної України до повноцінних тренувань через кілька днів.

Нагадаємо, "гірники" повинні відновити сезон найближчими вихідними – матч 24 туру УПЛ проти Динамо.

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