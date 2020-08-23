Матвиенко в Наполи – Шахтер повесил ценник на ведущего защитника

Боссы "горняков" определились с суммой компенсации, которую хотят получить за трансфер своего футболиста.

Как сообщалось ранее, большой интерес к защитнику Шахтера Николаю Матвиенко проявляет итальянский Наполи. Партенопейцы в понедельник планируют провести переговоры с руководством донецкого клуба по трансферу защитника.

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В свою очередь "горняки" уже определились с суммой отступных и готовы продать Матвиенко за 15 млн евро + бонусы, сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Напомним, кроме команды Дженнаро Гаттузо, на защитника претендует Лидс, однако Наполи намерен все-таки опередить англичан и оформить переход Матвиенко – он считается приоритетным вариантом, благодаря тому, что он может сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге.

К слову, контракт Николая с Шахтером действует до лета 2021 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 4 млн евро. Зимой игрока сборной Украины связывали с лондонским Арсеналом, однако "канониры" так и не смогли договориться с руководством донецкого клуба.

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