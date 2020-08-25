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Шахтар узгодив трансфер Матвієнка в Наполі, – ЗМІ

14:08 - Читать на русском
Шахтар узгодив трансфер Матвієнка в Наполі, – ЗМІ
Микола Матвієнко / ФК Шахтар

Захисник донецького Шахтаря і збірної України Микола Матвієнко найближчим часом може перебратись на Апенніни.

Як повідомлялось раніше, оборонець "гірників" Микола Матвієнко всерйоз зацікавив босів Наполі. Партенопейці сьогодні, 25 серпня, мали зустрітись з керівництвом Шахтаря, аби обговорити нюанси можливого трансферу.

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За повідомленням видання Betnews365 така зустріч дійсно відбулась. Донецький клуб погодився продати Матвієнка за 15 мільйонів євро. Окрім того, в угоді передбачений бонус у вигляді 10% від наступного продажу.

До слова, контракт 24-річного футболіста з Шахтарем чинний до літа 2021 року, а Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро. У минулому сезоні Матвієнко відіграв у складі донецького Шахтаря 38 матчів, забив 1 гол і віддав 1 гольову передачу. Взимку гравця збірної України пов'язували з лондонським Арсеналом, однак "каноніри" так і не змогли домовитися з керівництвом донецького клубу.

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