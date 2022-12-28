"Как мы всегда говорили, чтобы иметь дело с Мудриком, сначала нужно серьезное предложение. Возможно, Арсенал сделал такое предложение, но переговоры продолжаются.

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В последние годы часто возникали ситуации, когда клубы продавали игроков, которых не слишком хотели продавать. Мы считаем, что они не сильнее Мудрика с оценкой около 100 миллионов, поэтому 60 миллионов для нас мало. Я не тот, кто озвучит конкретную цифру, у меня нет указаний от руководства. Но Дарио Срна уже сказал, что это серьезное предложение должно быть ближе к Грилишу, чем к Антони. Если речь будет о 40 миллионах, то мы даже не обратим внимания", – отрезал Николини в комментарии Calciomercato.

Напомним, летом 2021 года Ман Сити был вынужден бить трансферный рекорд АПЛ и отдавать 117 млн евро, чтобы Астон Вилла отпустила Джека Грилиша. В прошлое межсезонье у МЮ была аналогичная проблема с Аяксом, который выбил желанные 95+5 млн евро за бразильского вингера Антони. Теперь Шахтер похожим образом "выкручивает руки" Арсеналу в переговорах по Мудрику.

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