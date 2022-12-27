"Не стоит ждать мгновенного трансфера Михаила Мудрика в Арсенал. Это было лишь первое официальное предложение, с которым Шахтер еще однозначно поторгуется. И в итоге либо выдоит из "канониров" все до последнего евроцента, либо подождет. А куда спешить? Во-первых, трансферное окно еще не открылось, впереди больше месяца времени.

Во-вторых, будет решать все один человек. Это Ринат Ахметов. Слышал, что президент клуба очень горит желанием выиграть очередное чемпионство и считает, что без Мудрика это будет трудно.

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Поэтому сейчас включится элементарная математика. На рычагах будет: с одной стороны – что получит Шахтер, продав самого яркого своего футболиста, делающего разницу. Это условные 70-80 млн. С другой – что при этом потеряет, соблазнившись предложением. Шансы на чемпионство несколько снизятся, выход в Лигу чемпионов и призовые под 40 млн евро соответственно тоже.

Потому я лично не удивлюсь, если Михаил поедет на сборы с Шахтером, а сага с его переходом затянется до 31 января. А то и откладывается до лета. Но я более чем уверен, что нашего вундеркинда не передержат и отпустят на пике цены. С искусством продавать дорого в Шахтере все в порядке.

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Арсенал идет в фарватере погони за вингером. Остальные все пока сторонние наблюдатели. Вот, например, Ньюкасл напуган озвученной суммой в 100 млн. Там хоть и шейхи, но деньги считать умеют. А никаких других особо претендентов не стоит ждать. Такие колоссальные суммы могут выложить только представители АПЛ или условный ПСЖ/Реал. Но французы еще не выявляли желания бороться за украинца, а вот мадридцы молча следят за ситуацией. Как и все мы. Поэтому запасаемся терпением", – написал Бурбас в Telegram.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?