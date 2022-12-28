"Як ми завжди говорили, щоб мати справу з Мудриком, спочатку потрібна серйозна пропозиція. Можливо, Арсенал зробив таку пропозицію, але переговори тривають.

Ахметов може заблокувати продаж Мудрика Арсеналу – гроші від ЛЧ і чемпіонство не дають спокою президенту Шахтаря

Останніми роками часто виникали ситуації, коли клуби продавали гравців, яких не надто хотіли продавати. Ми вважаємо, що вони не сильніші за Мудрика з оцінкою близько 100 мільйонів, тому 60 мільйонів для нас замало. Я не той, хто озвучить конкретну цифру, у мене немає таких вказівок від керівництва. Але Даріо Срна вже сказав, що ця серйозна пропозиція повинна бути ближче до Гріліша, ніж до Антоні. Якщо мова буде про 40 мільйонів, то ми навіть не звернемо уваги", – відрубав Ніколіні у коментарі Calciomercato.

Нагадаємо, влітку 2021-го Ман Сіті був змушений бити трансферний рекорд АПЛ і віддавати 117 млн євро, щоб Астон Вілла відпустила Джека Гріліша. У минуле міжсезоння МЮ мав аналогічну проблему з Аяксом, який вибив бажані 95+5 млн євро за бразильського вінгера Антоні. Тепер Шахтар схожим чином "викручує руки" Арсеналу у переговорах щодо Мудрика.

Чому Шахтар вимагає за Мудрика 100 мільйонів?