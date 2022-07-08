Шахтер вынужден мириться с арендами или дешевыми продажами своих ключевых исполнителей.

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Это будет годичная аренда без пункта обязательного выкупа. Минувшим летом Шахтер отдал Сассуоло за центрбека 12 млн евро, и тот сразу стал лидером дончан – 22 матча до вынужденного завершения сезона. Впрочем, после вторжения России 26-летний бразилец не горел желанием оставаться в Украине, и Шахтер был вынужден искать ему новый клуб.

Напомним, Монцой руководят легенды Милана – Адриано Галлиани и Сильвио Берлускони. Новичок Серии А проводит агрессивную трансферную кампанию, подписав Раноккию, Краньо, Карбони, Сенси и Пессину.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?