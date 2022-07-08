"Гірники" узгодили з Монцою перехід захисника Марлона, стверджує Джанлука Ді Марціо.

Трансфер Соломона у Фулхем застопорився – англійці, намагаючись обікрасти Шахтар, обдурили самі себе

Це буде річна оренда без пункту обов'язкового викупу. Минулого літа Шахтар віддав Сассуоло за центрбека 12 млн євро, і той відразу став лідером донеччан – 22 матчі до вимушеного завершення сезону. Втім, після вторгнення Росії 26-річний бразилець не горів бажанням залишатися в Україні, і Шахтар був змушений шукати йому новий клуб.

Нагадаємо, Монцою керують легенди Мілана – Адріано Галліані та Сільвіо Берлусконі. Новачок Серії А проводить агресивну трансферну кампанію, підписавши Раноккію, Краньйо, Карбоні, Сенсі та Пессіну.

120 мільйонів прибутку, або Шахтар буде продавати – хто на вихід?