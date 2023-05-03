Шахтер минимально обыграл Минай (1:0) в поединке 24-го тура УПЛ, который еще долго будут обсуждать. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

"Горняки" быстро поразили ворота команды Владимира Шарана. На 12-й минуте Лассина Траоре мощным ударом в ближний угол открыл счет. Александр Бандура не спас. Судаков мог удвоить преимущество Шахтера – стойка сыграла за Минай.

Шахтер скандально переиграл Минай и сохранил отрыв на вершине УПЛ – арбитр не засчитал чистый гол в ворота Трубина

Хозяева забили свой гол. На последних секундах перед свистком на перерыв Немчанинов мощным ударом пробил Трубина. Мяч от перекладины опустился за линию, но арбитр Николай Балакин не зафиксировал взятие ворот, хотя повтор подтвердил, что гол был. VAR на матче не было – похоже, он нужнее на поединке Ингульца и Кривбасса.

После перерыва моменты были у обеих команд, но счет больше не изменился. 1:0 – минимальная победа "горняков" с привкусом скандала. Команда Йовичевича сохранила 5-очковый отрыв от СК Днепр-1, имеющего игру в запасе. Минай и дальше в зоне переходных матчей – на 13-й позиции.