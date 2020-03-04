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Шахтер – СК Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ

18:50 1606 Читати українською
Шахтер – СК Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ
Шахтер – СК Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ

Донецкий Шахтер принимает СК Днепр-1 в рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости.

4’ Сергей Кривцов
9’ Жуниор Мораес
19’ Тайсон
23’ Евгений Коноплянка
 
4’ Сергей Кривцов
9’ Жуниор Мораес
19’ Тайсон
23’ Евгений Коноплянка

Поединок Шахтер – СК Днепр-1 начнется в 17:00 на харьковском ОСК Металлист. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Также в прямом эфире встречу будет транслировать телеканал "Футбол 1".

Стартовые составы команд:

Шахтер: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Майкон – Тете, Тайсон, Коноплянка – Мораес

Запасные: Трубин, Болбат, Бондар, Бондаренко, Марлос, Дентиньо, Фернандо

СК Днепр-1: Юрчук – Адамюк, Лопирёнок, Логинов, Шаповал – Кравченко, Вакулко, Назаренко, Чичиков, Ди Франко – Хобленко

Запасные: Клищук, Тейлор, Гуйе, Коркишко, Батагов, Булеца, Супряга

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