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Шахтар – СК Дніпро-1: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

18:10 47 Читать на русском
Шахтар – СК Дніпро-1: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ
Шахтар – СК Дніпро-1: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

Донецький Шахтар приймає СК Дніпро-1 у рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині.

 

Поєдинок Шахтар – СК Дніпро-1 розпочнеться о 19:00 на харківському ОСК Металіст. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Також у прямому ефірі зустріч транслюватиме телеканал "Футбол 1".

Стартові склади команд:

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Майкон – Тете, Тайсон, Коноплянка – Мораєс

Запасні: Трубін, Болбат, Бондар, Бондаренко, Марлос, Дентінью, Фернандо

СК Дніпро-1: Юрчук – Адамюк, Лопирьонок, Логінов, Шаповал – Кравченко, Вакулко, Назаренко, Чічіков, Ді Франко – Хобленко

Запасні: Кліщук, Тейлор, Гуйє, Коркішко, Батагов, Булеца, Супряга

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