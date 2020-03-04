Шахтар – СК Дніпро-1: стартові склади та онлайн-трансляція матчу УПЛ

Донецький Шахтар приймає СК Дніпро-1 у рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині.
Поєдинок Шахтар – СК Дніпро-1 розпочнеться о 19:00 на харківському ОСК Металіст. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Також у прямому ефірі зустріч транслюватиме телеканал "Футбол 1".
Стартові склади команд:
Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Майкон – Тете, Тайсон, Коноплянка – Мораєс
Запасні: Трубін, Болбат, Бондар, Бондаренко, Марлос, Дентінью, Фернандо
СК Дніпро-1: Юрчук – Адамюк, Лопирьонок, Логінов, Шаповал – Кравченко, Вакулко, Назаренко, Чічіков, Ді Франко – Хобленко
Запасні: Кліщук, Тейлор, Гуйє, Коркішко, Батагов, Булеца, Супряга