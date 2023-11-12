Матч Шахтер – СК Днепр-1 состоится сегодня, 12-го ноября, на стадионе "Арена Львов". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на MEGOGO.

В пресс-службе Шахтера без колебаний назвали этот матч центральным в туре. С дончанами трудно не согласиться – встречаются не только чемпион и вице-чемпион Украины, но и два реальных претендента на золото УПЛ 2023/24. Причем победа позволит СК Днепр-1 возглавить турнирную таблицу. А до зимней паузы остается всего месяц...

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Для "оранжево-черных" триумф над днепровцами является стратегически важной задачей. Подопечные Марино Пушича отстают от них на три очка – и хотя гранд имеет две игры в запасе, отпускать СК в отрыв рискованно. Слишком уж свежи воспоминания о предыдущем сезоне, когда "желто-черные" сохраняли шансы на чемпионство до последних туров.

Между тем, нынешний Днепр-1 даже опаснее прошлогоднего. Предыдущие коучи "спортклубовцев" заточили всю игру под Довбика, однако после его ухода команда прибавила в вариативности своих атак. Интереснее заработали фланги (особенно правый), контригра стала эффективнее, улучшилась работа на стандартах и подачах. Дальние удары Леднева тоже выглядят крутой опцией в завершении.

Филиппов же, как и Довбик, оказался крутым в подыгрыше – а наладить с ним качественное взаимодействие удается не только Пихаленку. Да и завершение атак Александром начинает напоминать времена Довбика. Вроде бы уже списанный форвард забил 4 гола и отдал 2 ассиста в последних шести матчах.

При этом основой футбола Юрия Максимова все так же остается прагматизм. СК Днепр-1 не раскрывается лишний раз, работает на чужой половине ограниченными силами (4-5 футболистами) и проводит защитные замены сразу после получения необходимого результата. Как следствие, оборона "спортклубовцев" допустила наименьшее количество ожидаемых голов в свои ворота.

Именно это и принесло Днепру-1 семь побед в девяти турах с новым тренером. Причем коллектив на этом отрезке прибил Динамо, Ворсклу, Рух и Зарю. Стоит не забывать, что Юрий Максимов имеет и опыт побед над Шахтером – и он довольно свежий. Его стиль составляет колоссальную проблему для грандов.

Но хватит ли всех этих добродетелей для успеха с Шахтером? Стоп! Вопрос поставлен неправильно. Хватит ли всех этих добродетелей, если в соперниках кат Барселоны? Именно так стоит назвать донецкий коллектив, ведь каталонцев во вторник откровенно увозили. 4 явные голевые возможности против одной (статистика Opta), 1 чистый гол, 1 отмененный, 1:0 на табло – вот так украинский чемпион поиздевался над испанским во вторник.

Чего только стоят 27 передач подряд перед взятием ворот тер Штегена. Многие болельщики не поняли восторга этим перекатом, однако важной была не последовательность пасов – важно то, что таким образом Шахтер трижды вышел из-под прессинга Барселоны. А это, между прочим, наиболее интенсивный прессинг Европы.

Именно таким образом и хочет играть новый тренер "горняков". Марино Пушич, как представитель нидерландской школы, огромное внимание уделяет выходу из-под интенсивного давления через короткий пас. То есть, следует говорить о способности тренера быстро и эффективно внедрять свои тактические идеи – и способности команды их реализовывать. Вместе с тем, хорват не прибегает к догматизму – при необходимости его подопечные сядут на свою половину и будут работать длинными передачами.

Шахтер в принципе очень гибкий. "Горняки" могут высоко прессинговать и играть от владения, или же отказываться от него и садиться в компактный блок. Они существенно прибавили в организации позиционных атак, однако команда также демонстрирует интересные розыгрыши на стандартах. При этом Марино Пушич постоянно что-то корректирует и видоизменяет, быстро делая выводы из предыдущих матчей.

Проблема в том, что этих матчей очень мало. До выезда в Барселону хорватский коуч успел только познакомиться с подопечными и дать теорию – а дальше были поединки с Викторией в Кубке, с Динамо в УПЛ и с Барсой в ЛЧ. Эти команды достаточно специфические, поэтому делать далеко идущие выводы по игре дончан рано. Вполне возможно, что уже во встрече с классическим футболом Юрия Максимова от блеска "горняков" ничего не останется.

К тому же, стоит не забывать о классических проблемах Шахтера с обороной на втором этаже. Да и с тем же Динамо не все было идеально – по крайней мере, до перерыва. Словом, у СК Днепр-1 будут шансы покусать чемпиона.

Кадровая ситуация

Травмированные: Сикан, Бондаренко, Траоре, Петряк – Горин, Танчик, Когут, Третьяков

Дисквалифицированные: -

Ориентировочные составы на матч Шахтер – СК Днепр-1

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Степаненко – Зубков, Крыськив, Судаков, Невертон – Келси

СК Днепр-1: Волынец – Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец – Рубчинский, Бабенко – Гуцуляк, Пихаленок, Леднев – Филиппов

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Стоит ожидать очень интересное противостояние. СК Днепр-1 не стал слабее после потери Довбика – он стал другим. Команда сохранила старые добродетели и приумножила их, поэтому Шахтеру будет крайне непросто. Учитывая традиционные проблемы "горняков" в обороне, гол в воротах Ризныка вообще не удивит.

Большие вопросы пока вызывает позиционное наступление Шахтера, ведь мы его не видели на дистанции. Учитывая карты пасов и их остроту, все выглядит достаточно перспективно, но выборка слишком мала – а кроме того в глаза бросается зависимость от Ракицкого. Тем не менее, стоит отметить, что даже под руководством Патрика "горняки" не покидали поле без голов, а с Марино Пушичем команда регулярно забивает даже Барселоне.

Вместе с тем, при всей статистической надежности, защита СК Днепр-1 не является слишком мощной. Именно поэтому мы поставим и на гол Шахтера. А вот смогут ли "оранжево-черные" конвертировать свое преимущество в победу? Букмекеры в этом уверены – и мы склонны им довериться.

У дончан лучший состав, большая тактическая гибкость и топ-победы за плечами. Днепровцы же до сих пор выступали санитарами леса УПЛ – они уничтожали пусть и лидеров, но слабых и больных. Именно поэтому мы поставим на победу Шахтера.

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