Шахтар в рамках 14-го туру УПЛ зіграє з СК Дніпро-1. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Матч Шахтар – СК Дніпро-1 відбудеться сьогодні, 12-го листопада, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на MEGOGO.

У прес-службі Шахтаря без вагань назвали цей матч центральним у турі. З донеччанами важко не погодитись – зустрічаються не тільки чемпіон і віце-чемпіон України, а й два реальні претенденти на золото УПЛ 2023/24. Причому перемога дозволить СК Дніпро-1 очолити турнірну таблицю. А до зимової паузи залишається всього місяць...

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Для "помаранчево-чорних" тріумф над дніпровцями є стратегічно важливим завданням. Підопічні Маріно Пушіча відстають від них на три очки – і хоча гранд має дві гри у запасі, відпускати СК у відрив ризиковано. Занадто вже свіжі спогади про попередній сезон, коли "жовто-чорні" зберігали шанси на чемпіонство до останніх турів.

Між тим, нинішній Дніпро-1 навіть небезпечніший за торішній. Попередні коучі "спортклубівців" заточили усю гру під Довбика, однак після його відходу команда додала у варіативності своїх атак. Цікавіше запрацювали фланги (особливо правий), контргра стала ефективнішою, покращилась робота на стандартах і подачах. Дальні удари Лєднєва теж виглядають крутою опцією у завершенні.

Філіппов же, як і Довбик, виявився крутим у підігруванні – а налагодити з ним якісну взаємодію вдається не тільки Піхальонку. Та і завершення атак Олександром починає нагадувати часи Довбика. Начебто вже списаний форвард забив 4 голи й віддав 2 асисти у останніх шести матчах.

При цьому основою футболу Юрія Максимова все так же залишається прагматизм. СК Дніпро-1 не розкривається зайвий раз, працює на чужій половині обмеженими силами (4-5 футболістами) та проводить захисні заміни одразу після здобуття необхідного результату. Як наслідок, оборона "спортклубівців" допустила найменшу кількість очікуваних голів на свої ворота.

Саме це й принесло Дніпру-1 сім перемог у дев'яти турах з новим тренером. Причому колектив на цьому відрізку прибив Динамо, Ворсклу, Рух і Зорю. Варто не забувати, що Юрій Максимов має і досвід перемог над Шахтарем – і він доволі свіжий. Його стиль становить колосальну проблему для грандів.

Але чи вистачить усіх цих чеснот для успіху з Шахтарем? Стоп! Питання поставлено неправильно. Чи вистачить усіх цих чеснот, якщо в суперниках кат Барселони? Саме так варто назвати донецький колектив, адже каталонців у вівторок відверто відвозили. 4 явні гольові нагоди проти одної (статистика Opta), 1 чистий гол, 1 скасований, 1:0 на табло – ось так український чемпіон познущався з іспанського у вівторок.

Чого тільки вартують 27 передач поспіль перед взяттям воріт тер Штегена. Багато вболівальників не зрозуміли захоплення цим перекатом, однак важливою була не послідовність пасів – важливо те, що таким чином Шахтар тричі вийшов з-під пресингу Барселони. А це, між іншим, найбільш інтенсивний пресинг Європи.

Саме таким чином і хоче грати новий тренер "гірників". Маріно Пушіч, як представник нідерландської школи, величезну увагу приділяє виходу з-під інтенсивного тиску через короткий пас. Тобто, слід говорити про здатність тренера швидко й ефективно впроваджувати свої тактичні ідеї – і здатність команди їх реалізовувати. Разом з тим, хорват не вдається до догматизму – за потреби його підопічні сядуть на власну половину й будуть працювати довгими передачами.

Шахтар в принципі дуже гнучкий. "Гірники" можуть високо пресингувати та грати від володіння, або ж відмовлятись від нього й сідати в компактний блок. Вони суттєво додали в організації позиційних атак, однак команда також демонструє цікаві розіграші на стандартах. При цьому Маріно Пушіч постійно щось корегує й видозмінює, швидко роблячи висновки із попередніх матчів.

Проблема в тому, що цих матчів дуже мало. До виїзду в Барселону хорватський коуч встиг тільки познайомитись з підопічними й дати теорію – а далі були поєдинки з Вікторією в Кубку, з Динамо в УПЛ і з Барсою в ЛЧ. Ці команди досить специфічні, тож робити далекоглядні висновки по грі донеччан зарано. Цілком можливо, що вже у зустрічі з класичним футболом Юрія Максимова від блиску "гірників" нічого не залишиться.

До того ж, варто не забувати про класичні проблеми Шахтаря з обороною на другому поверсі. Та і з тим же Динамо не все було ідеально – принаймні, до перерви. Словом, у СК Дніпро-1 будуть шанси покусати чемпіона.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сікан, Бондаренко, Траоре, Петряк – Горін, Танчик, Когут, Третьяков

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Шахтар – СК Дніпро-1

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Ракицький, Матвієнко – Степаненко – Зубков, Криськів, Судаков, Невертон – Келсі

СК Дніпро-1: Волинець – Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець – Рубчинський, Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Варто очікувати на дуже цікаве протистояння. СК Дніпро-1 не став слабшим після втрати Довбика – він став іншим. Команда зберегла старі чесноти й примножила їх, тож Шахтарю буде вкрай непросто. Враховуючи традиційні проблеми "гірників" у обороні, гол у воротах Різника взагалі не здивує.

Великі запитання поки що викликає позиційний наступ Шахтаря, адже ми його не бачили на дистанції. З огляду на карти пасів та їхню гостроту, все виглядає досить перспективно, але вибірка занадто мала – а крім того в очі впадає залежність від Ракицького. Тим не менш, варто зазначити, що навіть під керівництвом Патріка "гірники" не покидали поле без голів, а з Маріно Пушічем команда регулярно забиває навіть Барселоні.

Разом з тим, при всій статистичній надійності, захист СК Дніпро-1 не є аж надто потужним. Саме тому ми поставимо і на гол Шахтаря. А от чи зможуть "помаранчево-чорні" конвертувати свою перевагу в перемогу? Букмекери у цьому впевнені – і ми схильні їм довіритись.

У донеччан кращий склад, більша тактична гнучкість і топ-перемоги за плечима. Дніпровці ж досі виступали санітарами лісу УПЛ – вони знищували нехай і лідерів, але слабких і хворих. Саме тому ми поставимо на перемогу Шахтаря.

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