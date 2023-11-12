Кривбасс в рамках 14-го тура УПЛ принимает Динамо в рамках 14-го тура УПЛ. Анонс и прогноз букмекеров на матч читайте на "Футбол 24".

Матч Кривбасс – Динамо состоится сегодня, 12-го ноября, на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на ютуб-канале Кривбасса.

Кривбасс завершал предыдущий тур в статусе лидера чемпионата. Вчера Полесье обошло криворожан, но это такое – важно, что на вершине турнирной таблицы до сих пор нет ни Шахтера, ни Динамо. А первый круг УПЛ вот-вот завершится. Конечно же, подопечные Юрия Вернидуба хотят взять "зимнее золото", однако СК Днепр-1 имеет равенство по очкам, а дончане имеют на три балла меньше при игре в запасе.

При таких условиях критически важно зацепиться хотя бы за ничью за Динамо. Хотя гранда вполне можно и победить. Киевляне по итогам тура рискуют выпасть за пределы первой десятки УПЛ, а побед они не знают в четырех матчах подряд – при трех поражениях. Без Ярмоленко "бело-синие" кажутся безнадежными, причем статистика действительно соответствует уровню середняка.

Но недооценивать такой коллектив опасно. Во-первых, Динамо после длительной серии неудач должно быть заведенным – тем более, что киевляне начинают работу с новым тренером. Во-вторых, в основу возвращается Ванат, Шапаренко набирает форму, да и Буяльский должен восстановиться после легкого повреждения (он уже в заявке). В-третьих, в Классическом команда неплохо прессинговала, хорошо комбинировала на флангах и создавала моменты.

Болей и делай прогнозы.

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У "бело-синих" огромные проблемы в позиционном наступлении. Если против них закрыться в среднем-низком блоке, то гранд создаст мизер моментов. Впрочем, киевляне до сих пор сохраняют умение работать через "быстрые фланги" и контратаки. Динамо, как в том фильме, действительно бежит – но хватит ли беготни для триумфа над Кривбассом?

Опыт Шахтера показывает, что вряд ли. "Горняки" при Патрике имели проблемы в позиционной атаке, проигрывали борьбу и получили 3:3. Криворожане прямо сейчас выглядят идеальным середняком УПЛ – у них все в порядке с единоборствами, построением оборонительного блока, контригрой и стандартами. Все отработано до автоматизма.

При этом не следует считать такой футбол примитивным. Кривбасс является одним из лидеров УПЛ по острым передачам, по средней дистанции ударов, числу подборов на чужой трети и количеству пасов. В половине матчей коллектив проводил даже больше владений, чем Шахтер. Словом, Юрий Вернидуб в пределах своих принципов и кадровых ресурсов выстроил прекрасно сбалансированную машину, способную оформить 3:3 с грандом, одолеть Черноморец или разгромить СК Днепр-1.

Лучше всего законтрить этого монстра смогли Оболонь и Полесье – они просто не лезли лишний раз вперед, сделав ставку на надежность сзади. Это сильно ограничило эффективность атак Кривбасса, привыкшего к игре на встречных курсах. Тем не менее, подопечные Юрия Вернидуба не проиграли и все равно организовали 3-4 топовых момента.

Проблемой киевлян является недопустимость "отсиживания". Команда Александра Шовковского критически нуждается в победе, а значит необходимо лезть вперед, вскрывая тылы для криворожан. А тылы у "бело-синих" хрупкие – как в обороне, так и при продвижении. Очень интересно взглянуть, как новый коуч Динамо поведет себя при таком раскладе.

Кадровая ситуация

Травмированные: Семенов, Якимец, Соса – Буяльский (под вопросом), Ярмоленко, Диалло, Кабаев

Дисквалифицированы: Волошин (Динамо)

Ориентировочные составы на матч Кривбасс – Динамо

Кривбасс: Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецков, Дибанго – Илич, Бизимана – Кузык, Дебелко, Задерака – Кожушко

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак – Бражко, Шапаренко – Караваев, Буяльский, Кабаев – Ванат

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Динамо фаворитом матча УПЛ. На победу подопечных Александра Шовковского дают 2.02, а на триумф Кривбасса – 3.75. Ничью тоже оценили коэффициентом 3.75.

Специалисты не определились, будет ли матч результативным. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.94, аналогичный тотал меньше – 1.96. Гол Владислава Ваната умножит вашу ставку на 2.50, а Олега Кожушко – на 3.55.

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