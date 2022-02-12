Шахтер – Шахтер Караганда – 2:1 – видео голов и обзор матча
19:28 - Читати українською
Шахтер победил Шахтер из Караганды в рамках тренировочного сбора. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".
Товарищеские матчи
завершено
Товарищеский матч
Шахтер – Шахтер Караганда – 2:1
Голы: Нерес, 33, Конопля, 90 – Атанасковски, 76
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Шахтер начал второй сбор победой над тезками из Казахстана. Первый тайм был за дончанами, но забить удалось только однажды. Во второй половине карагандинцы отыгрались, но Конопля на последней минуте забил победный мяч.
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