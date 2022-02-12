Шахтер победил Шахтер из Караганды в рамках тренировочного сбора. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер – Шахтер Караганда – 2:1

Голы: Нерес, 33, Конопля, 90 – Атанасковски, 76

Шахтер на глазах Петракова дожал одноименный клуб из Караганды – Мудрик и Конопля делают результат

Шахтер начал второй сбор победой над тезками из Казахстана. Первый тайм был за дончанами, но забить удалось только однажды. Во второй половине карагандинцы отыгрались, но Конопля на последней минуте забил победный мяч.