Шахтер сегодня должен официально представить нового наставника – известен срок контракта

Луиш Каштру может уже сегодня возглавить донецкий Шахтер.

Главный тренер Витории Гимараэш Луиш Каштру должен сегодня подписать контракт с Шахтером, а о его назначении будет объявлено официально, сообщает A Bola.

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Отмечается, что португальский специалист уже прибыл в Украину для уточнения деталей сделки и подписания контракта, который будет действовать в течение двух лет.

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"Горняки" заплатят Витории Гимараэш 1 миллион евро за досрочное расторжение контракта Каштру. Напомним, Паулу Фонсека официально покинул Шахтер и возглавил Рому.