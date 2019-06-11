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"Фонсека сделал Шахтер сильнее", – Палкин пожелал португальцу успехов в Роме

13:52 55 Читати українською
"Фонсека сделал Шахтер сильнее", – Палкин пожелал португальцу успехов в Роме
Палкин и Фонсека / фото: ФК Шахтер

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин поблагодарил Паулу Фонсеке за работу, проведенную в команде.

"Фонсека добился невероятных результатов: три чемпионства и три Кубка Украины, а всего 7 трофеев – это достижение, которым можно гордиться. Но важнее то, что Паулу сделал Шахтер сильнее, а Шахтер помог Паулу выйти на новый профессиональный уровень.

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От имени клуба и миллионов болельщиков Шахтера я хочу сказать Паулу Фонсеке и его штабу огромное спасибо. Спасибо за красивую игру и победы. Спасибо за титулы и трофеи. Спасибо за незабываемые эмоции и прекрасные моменты, которые мы пережили вместе.

Удачи, Паулу. Пусть твой тренерский путь будет ярким и успешным", – написал Палкин на своей странице Facebook.

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