Шахтар сьогодні може офіційно представити нового наставника – відомий термін контракту

Збірна України — 16:05 1686
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Лунін як герой сюрреалістичної історії збірної України – провідні іспанські ЗМІ не розуміють ситуації з голкіпером Реала
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"Коноплянка і Циганков розчарували". Чому Україна мучилася з Люксембургом, а Львову не варто віддавати усі матчі збірноїЗбірна України — 14:00 6559
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Супергерой у масці Зорро, або Чому Рома робить ставку на ФонсекуІталія — 13:10 4524
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Дякуємо, що без VAR або Ноги потрібно тримати на землі: реакція соцмереж на Україна – ЛюксембургЄвро-2020 — 12:30 7088
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