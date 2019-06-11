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Шахтар сьогодні може офіційно представити нового наставника – відомий термін контракту

16:46 816 Читать на русском
Шахтар сьогодні може офіційно представити нового наставника – відомий термін контракту
Луїш Каштру / Соцмережі

Луїш Каштру може вже сьогодні очолити донецький Шахтар.

Головний тренер Віторії Гімараєш Луїш Каштру повинен сьогодні підписати контракт з Шахтарем, а про його призначення буде оголошено офіційно, повідомляє A Bola.

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Зазначається, що португальський спеціаліст вже прибув до України для уточнення деталей угоди та підписання контракту, який буде діяти протягом двох років.

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"Гірники" заплатять Віторії Гімараєш 1 мільйон євро за дострокове розірвання контракту Каштру. Нагадаємо, Паулу Фонсека офіційно покинув Шахтар та очолив Рому.

blog_ava
Фонсека офіційно очолив Рому
11:07
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Теги
Головне Шахтар Шахтар Віторія Гімараєш Віторія Гімараєш Трансфери Шахтаря Луїш Каштру Луїш Каштру
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