Шахтер принимает Рух в 15 туре чемпионата Украины. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Вторая попытка действующих чемпионов переиграть львовский клуб, с которым потеряли очки в первом круге (1:1). Где смотреть матч Шахтер – Рух онлайн? Игру показывает канал "Футбол 1", где в 16:30 начинается студия "Тур ONLINE". Также поединок доступен для просмотра на oll.tv. Сам матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Рух на "Футбол 24", стартует в 17:00. Дончане после потери очков с Колосом, которая позволила Динамо уйти в 3-очковый отрыв, уверенно обыграли Маккаби в ЛЕ. Львовяне сдержали 5 команду сезона Ворсклу (1:1), но все еще находятся слишком близко к зоне вылета.

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По сравнению с прошлым поединком в ЛЕ Каштру сделал 3 изменения: Кривцова, Тайсона и Соломона в основе подменяют Корниенко, Тете и Коноплянка. У гостей 2 перестановки. Копыну и Кондракова сменили в стартовом составе Гагун и Кухаревич.

Шахтер: Трубин – Додо, Матвиенко, Витао, Корниенко – Степаненко (к) – Тете, Марлос, Патрик, Коноплянка – Мораес

Рух: Бандура – Гагун, Зец, Билый, Мысык – Карасюк, Федорчук (к) – Климчук, Притула, Бойчук – Кухаревич