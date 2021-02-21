Друга спроба чинних чемпіонів переграти львівський клуб, з яким втратили очки у першому колі (1:1). Де дивитися матч Шахтар – Рух онлайн? Гру показує канал "Футбол 1", де о 16:30 починається студія "Тур ONLINE". Також поєдинок доступний для перегляду на oll.tv. Сам матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Рух на "Футбол 24", стартує о 17:00. Донеччани після втрати очок з Колосом, яка відкинула вже на 3 очки від Динамо, впевнено обіграли Маккабі в ЛЄ. Львів'яни стримали 5 команду сезону Ворсклу (1:1), але все ще перебувають надто близько до зони вильоту.

Шахтар здобув виїзну перемогу над Маккабі: звитяга на класі, проблеми з реалізацією та необережність оборони "гірників"

Шахтар: Трубін – Додо, Матвієнко, Вітао, Корнієнко – Степаненко (к) – Тете, Марлос, Патрік, Коноплянка – Мораєс

Рух: Бандура – Гагун, Зец, Білий, Мисик – Карасюк, Федорчук (к) – Климчук, Притула, Бойчук – Кухаревич