"Замена Крыськива? Он почувствовал снова ту ситуацию, которая его беспокоила, – в зоне голеностопа. Посмотрим, что скажут медики. Но он не такой футболист, который просто так уйдет с поля, если бы не чувствовал, что действительно не может продолжить. Это меня беспокоит.

Ингулец – Шахтер – 0:2 – видео голов и обзор игры

У нас четыре финала до конца, и обидно потерять такую боевую единицу, которая дает нам ту статистику, которую он имеет. Он заменил Михаила Мудрика во второй части чемпионата, что было крайне необходимо. Посмотрим. Есть несколько дней до игры с Вересом, и тогда увидим, кто будет готов", – поделился Йовичевич в комментарии официальному сайту Шахтера.

Добавим, что Крыськива заменили на 73 минуте в игре с Ингульцом. В этом сезоне Дмитрий получил подобную травму в игре со Львовом, однако достаточно быстро восстановился. Статистика хавбека в нынешней кампании – 18 матчей, 6 голов и 5 результативных передач.

Шахтер обыграл Ингулец и официально выкинул Динамо из борьбы за чемпионство