"Заміна Криськіва? Він відчув знову ту ситуацію, що його турбувала, – у зоні гомілкостопу. Подивимося, що скажуть медики. Але він не такий футболіст, який просто так піде з поля, якби не відчував, що дійсно не може продовжити. Це мене турбує.

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У нас чотири фінали до кінця, і прикро втратити таку бойову одиницю, яка дає нам ту статистику, яку він має. Він замінив Михайла Мудрика в другій частині чемпіонату, що було вкрай необхідно. Подивимося. Маємо кілька днів до гри з Вересом, і тоді побачимо, хто буде готовий", – поділився Йовічевіч в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Додамо, що Криськіва замінили на 73 хвилині у грі з Інгульцем. У цьому сезоні Дмитро отримав подібну травму у грі зі Львовом, проте досить швидко відновився. Статистика хавбека у цьогорічній кампанії – 18 матчів, 6 голів та 5 результативних передач.

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