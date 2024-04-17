На этой неделе к тренировкам с первой командой подтянули 16-летнего вингера Артема Зубрия.

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Паренек поразил ворота Динамо в матче чемпионата U-16 и привлек внимание спортивного директора Шахтера Дарио Срны. Марино Пушич поддержал идею дать шанс Зубрию среди взрослых. Вингера засыпали комплиментами, но не обошлось без троллинга со стороны главного тренера: "Нужно что-то сделать с твоей прической, но это уже следующий шаг".

Добавим, что Зубрию исполнилось 16 лишь 7 апреля. Напрашиваются аналогии с Ламином Ямалом, который в таком возрасте начал играть за первую команды Барселоны и очень быстро стал ключевым исполнителем.

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