Цього тижня до тренувань з першою командою підтягнули 16-річного вінгера Артема Зубрія.

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Хлопчина вразив ворота Динамо у матчі чемпіонату U-16 і привернув увагу спортивного директора Шахтаря Даріо Срни. Маріно Пушіч підтримав ідею дати шанс Зубрію серед дорослих. Вінгера засипали компліментами, але не обійшлося без тролінгу збоку головного тренера: "Потрібно щось зробити з твоєю зачіскою, але це вже наступний крок".

Додамо, що Зубрію виповнилося 16 лише 7 квітня. Напрошуються аналогії з Ламіном Ямалом, який у такому віці почав грати за першу команди Барселони і дуже швидко став ключовим виконавцем.

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