Как известно, сегодня, 15 июля, в 21:00 Шахтер и Puma представят новые комплекты игрового обмундирования.

Шахтер разработал новую форму на сезон 2021/22 – в сети появились первые фото

Именно в ней подопечные Роберто Де Дзерби выйдут на первый официальный матч нового сезона в УПЛ против Ингульца, который стартует 24 июля на НСК Олимпийский.

По случаю мероприятия "горняки" украсили Украинский дом в клубные цвета, развесив оранжевые баннеры с эмблемой клуба и логотип спонсора Puma.

Напомним, презентация формы состоится в Киеве, в Украинском доме, который, к слову, располагается всего в 700 метрах от стадиона Динамо им. В. Лобановского.

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