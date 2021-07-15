Шахтер разместил гигантские баннеры напротив стадиона Динамо: фото дня
"Горняки" ярко анонсировали презентацию новой формы на сезон 2021/22.
Как известно, сегодня, 15 июля, в 21:00 Шахтер и Puma представят новые комплекты игрового обмундирования.
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Именно в ней подопечные Роберто Де Дзерби выйдут на первый официальный матч нового сезона в УПЛ против Ингульца, который стартует 24 июля на НСК Олимпийский.
По случаю мероприятия "горняки" украсили Украинский дом в клубные цвета, развесив оранжевые баннеры с эмблемой клуба и логотип спонсора Puma.
Напомним, презентация формы состоится в Киеве, в Украинском доме, который, к слову, располагается всего в 700 метрах от стадиона Динамо им. В. Лобановского.
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