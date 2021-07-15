Як відомо, сьогодні, 15 липня, о 21:00 Шахтар і Puma представлять нові комплекти ігрового обмундирування.

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Саме в одному з них підопічні Роберто Де Дзербі вийдуть на перший офіційний матч нового сезону в УПЛ проти Інгульця, який стартує 24 липня на НСК Олімпійський.

З нагоди заходу "гірники" прикрасили Український дім у клубні кольори, розвісивши помаранчеві банери з емблемою клубу і лого спонсора Puma.

Нагадаємо, презентація форми відбудеться у Києві, в Українському домі, який, до слова, знаходиться всього за 700 метрів від стадіону Динамо імені Лобановського.

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