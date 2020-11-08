Динамо и Шахтер к Классическому подходят на фоне фантастических качелей. "Горняки" провалили старт УПЛ, без основы набрали четыре очка с Реалом и Интером в Лиге чемпионов, но во вторник получили шесть голов от Боруссии М. Динамо же лидировало в чемпионате, но с Ювентусом и Ференцварошем в ЛЧ потерпело фиаско – впрочем, в Барселоне ослабленный коронавирусом коллектив неожиданно выдал матч года. Выдал – и получил двух новых больных COVID-19, оставшись уже без 15 футболистов. Как следствие, футбольные эксперты и болельщики натурально не понимают, чего ожидать от дерби и кто теперь фаворит.

Динамо – Шахтер: прогноз на матч УПЛ

Это не первое Классическое в сезоне. Под августовским дождем в поединке за Суперкубок подопечные Мирчи Луческу уже били Шахтер – причем били тем оружием, которое затем принесет Шахтеру четыре очка в ЛЧ. Сырая команда Мирчи Луческу натурально закрылась в хорошо продуманном автобусе и ловила соперника на контратаках, в то время как фаворит мучился вокруг штрафной. Этот же подход сработал и с Барсой, да и вообще лучшие матчи наших команд (включая сборную) в этом году связаны именно с автобусами. Очевидно, что сегодня вице-чемпион просто нет другого пути, кроме использования этой же модели.

Динамо – Шахтер: где смотреть матч УПЛ

Впрочем, Динамо не такое простое, как кажется. Киевляне умеют закрываться, но также сильны в позиционном футболе – в текущем чемпионате "бело-синие" долго готовят свои атаки, удерживая высокий темп передач в УПЛ, и грамотно двигаются в центре и зонах перед штрафной. Это позволяет легче выходить из-под прессинга и ловить соперников на перестроениях, а также выводить нападающих на ударные позиции – по ожидаемым голам Шахтер вырвался вперёд только благодаря Мариуполю, а средний вес ударов у Динамо выше. Прессинг у Мирчи Луческу чуть интенсивнее, причём в топ-матчах динамовцы чаще давили на чужой половине – хотя в этом есть и минусы.

Также стоит отметить появление у "бело-синих" голкипера с топовым показателем игры ногами – Нещерет на Камп Ноу выдал 30 точных передач из 33-х, классно бросал мяч с игры, да ещё и на линии действует прекрасно. Трубину такое и не снилось. Такой вратарь позволяет Динамо выживать под высоким персональным прессингом, хотя не стоит забывать, что ему только 18 лет.

Минусом, кроме безумных кадровых потерь, выступает молодость состава (средний возраст не дотягивает даже до 25 лет) и крайне несбалансированная и неопытная линия обороны. Её центр теряется под прессингом и слабо продвигает мяч вперед – у Забарного есть такие навыки, но его редко привлекают к такой работе. В атаке никак не могут забить нападающие, а на банке нет вообще никого – не только из-за COVID-19. Мирча Луческу давал резервистам много шансов на старте сезона, но никто так и не сделал левел-ап. Всё это делает Динамо уязвимым и бьёт по тактической гибкости, однако в целом "бело-синие" заслуженно лидируют в УПЛ.

Шахтер провалил старт УПЛ, раздав очки Десне, Заре, Ворскле и даже Руху, поэтому сегодня "горнякам" отступать некуда – в случае поражения Динамо они отстанут на семь очков. Учитывая нынешние проблемы дончан и силу киевлян, такой гандикап отыгрывать придётся долго.

В целом, заметно, что у "оранжево-черных" началась смена поколений. В чемпионате Шахтер перестал забивать больше реальных голов, чем ожидаемых, а игровая форма Мораеса, Пятова и Тайсона настолько ужасна, что их можно назвать балластом. Марлос, Кривцов и Степаненко пока держатся, но первого не хватает на весь матч (а тем более на оборону), а двое других – крайне нестабильны. Показательно, что лидеры старой эпохи проиграли Интеру со счетом 0:5, потерпели поражение в Суперкубке и провалили УПЛ, а резервисты уничтожили Реал за тайм и удержали с Интером 0:0. Ещё более показательно, что после мадридского матча Луиш Каштру сделал основным именно резерв.

Впрочем, к самому Луиша Каштру возникают вопросы. Заметно, что на высоком уровне он до сих пор учится – после разгрома от Интера и на фоне коронавирусных потерь португалец сделал правильные выводы, сыграв против грандов грамотно построенным автобусом, однако в матче против Боруссии М его команда явно собиралась играть в привычный контроль с бразильскими кружевами. Все завершилось счетом 0:6 с тремя голами немцев за 26 минут. Марко Розе разгромил Луиша Каштру тактически, но первоочередной причиной катастрофы стал отказ от компактной защиты на своей половине.

Вообще, в донецких головах заметны метания между старым стилем и требованиями времени. В СМИ всё чаще звучат тезисы о том, что Ринату Ахметову нравится яркий атакующий футбол с комбинациями и владением, а клуб не спешит опровергать слухи о вероятности отставки главного тренера – вот он и пытается сыграть открыто хотя бы против Боруссии. Динамо также наступало на эти грабли, демонстрируя слабое сочетание автобуса и владения, однако команда Мирчи Луческу значительно прагматичнее.

Сильные стороны Шахтера известны всем. Команда более опытная и техническая, явно сильнее в продвижении мяча и особенно мощная на контратаках – Реал не даст соврать. Дончане шикарно умеют разыгрывать коротко и вылетать в вертикальные прорывы к штрафной. Команде очень тяжело выходить из-под агрессивного персонального прессинга, однако без систематического слаженного давления она начинает творить чудеса – а у Динамо сейчас выкошена половина основы, поэтому высоко прессинговать смертельно опасно. Словом, у Шахтера еще много преимуществ, поэтому 0:6 против Борсии не должны ослеплять фанатов и футболистов.

Кадровая ситуация

У Динамо с кадрами настоящая катастрофа. Из-за коронавируса выпали Бущан, Бойко, Шапаренко, Миколенко, Караваев, Супряга, Шепелев, Цитаишвили, Гармаш, Дуэлунд, Бэлуцэ и Леднев, а Бурда, Тымчик и Костевич продолжают залечивать травмы. Единственным светлым пятном выступает возвращения Сидорчука – поединок в Барселоне он пропускал из-за дисквалификации.

Шахтер выздоровел после коронавируса, однако начали болеть работники клуба – в частности, Сергей Палкин. Команда срочно сдала дополнительный тест, результаты которого должны были прийти в субботу, поэтому в течение дня по составу "горняков" могут быть новости. В лазарете же остаются Исмаили, Коноплянка, Дентиньо и Фернандо, а дисквалифицированных у дончан нет.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Шахтер

Динамо: Нещерет – Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов – Андриевский, Сидорчук – Цыганков, Буяльский, Жерсон – Вербич

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко – Майкон – Тете, Марлос, Антонио, Соломон – Тайсон

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Из-за огромных кадровых потерь и высочайшей мотивации Шахтера именно дончане считаются фаворитами пары. В текущем сезоне они уже били Реал и сдерживали Интер, а Динамо они готовы сдержать тем более. У киевлян ещё и проблемы с реализацией моментов значительные. Если "горняки" не выиграют сегодня, то это будет провал.

Впрочем, не стоит переоценивать проблемы Динамо. Да, пробоины в составе безумные, но на их фоне Динамо едва не отобрало очки с Барселоной – даже в Испании не каждому коллективу дано забить два гола на Камп Ноу, несколько раз выходя один на один и наигрывая на 2,14 xG. При этом изменений в обороне, по сравнению с матчем в ЛЧ, не будет, в центр вернётся Сидорчук, а Буяльский, Вербич, де Пена и Цыганков также здоровы.

В целом, сегодня встречаются две равные команды, которые ещё и играют у себя дома. Всем нужна победа, но и ничья не станет катастрофой – а для динамовцев в нынешних условиях она вообще будет положительным результатом. Учитывая все вышеуказанные факторы, можно предположить, что победителей в очередном Классическом не будет.

"У Динамо отобрали чистый гол": почему Барселоне забили только один, кто фаворит Классического и реальна ли отставка Каштру