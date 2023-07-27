Ворскла давно не выступала в еврокубках. Последний раз сыграть там удалось в сезоне 2018/19, когда "зелено-белые" попали в группу Лиги Европы с Арсеналом, Карабахом и Спортингом. Тогда для многих полтавских фанов это казалось не таким уж и крутым опытом – азербайджанцы никого не заинтересовали, а португальцев с Бруну Фернандешем в комментариях называли ноунеймами. Посещаемость оказалась соответствующей.

Ворскла – Дила: где смотреть матч Лиги конференций

Тогда, кстати, ворскляне забили два гола на Эмирейтс, победили в Баку и до последних минут вели в счете со Спортингом. При этом в прессе даже критиковали команду Василия Сачко за неинтересный футбол. Сейчас же этот уровень кажется недостижимым не только для Полтавы, но и для 13-ти из 16-ти клубов УПЛ.

Полтавчане вообще заработали неприятное реноме евролузера, неспособного пройти даже первый раунд отбора в Лигу конференций. В 2021 году "зелено-белые" пропустили вперед КуПС, а год назад – шведский АИК. В текущем сезоне от Ворсклы тоже не ожидают прорыва в группу, но сейчас хотя бы можно найти объективные причины. Таков уж уровень нашего футбола, и в нынешних условиях мало что можно сделать для существенного улучшения.

К тому же, команда Виктора Скрипника за лето не стала сильнее. Ворскла лишь арендовала 25-летнего бразильского центрхава Тьяго Сантану, но об этом объявили всего за два дня до матча в Лиге конференций. Кроме того, в конкуренцию к голкиперу Исенко взяли Ермолова из Кременя, а вингер Кравчук вернулся из аренды в Ингульце (где заиграть не удалось).

Полтаву покинули центрбеки Лопес и Яворский, форвард Марлисон и голкипер Пономаренко, однако все они по разным причинам почти не играли весной. Значительно тяжелее стал уход Олейника, Сефери и Кравца – Денис часто играл на правом фланге, где нет равноценной замены, а Таулант был едва ли не лучшим в составе. Впрочем, за него получили 250 тысяч евро арендной платы.

С позицией Кравца не все так плохо. Вместо него будет играть Бацула, который входит в топ-3 футболистов УПЛ по остроте передач. Также вернулся албанский центрхав Ардит Толи, но на этом пока все. По состоянию на сейчас стоит констатировать ослабление Ворсклы (особенно с учетом отсутствия травмированного Чеснакова) – впрочем, ситуацию еще можно выровнять.

Хватит ли нынешних ресурсов на проход в следующий раунд? Учитывая последние выступления полтавчан в еврокубках, болельщики настроены скептически. Если же вспомнить предыдущий сезон УПЛ, то там тоже не было чего-то слишком обнадеживающего – "зелено-белые" выдали победный рывок в конце и воспользовались провалом Александрии, однако команде ощутимо везло.

С другой стороны, подопечные Виктора Скрипника хорошо выглядели в матчах с лидерами, где было пространство. К тому же, Ворскла была наиболее интенсивной в работе без мяча – настолько интенсивной, что даже не выдерживала свой темп больше тайма. Это позволяет надеяться на проход в следующий раунд еврокубков. Тем более, что с нынешним соперником точно можно играть.

Подробнее о Дилу – бронзовом призере чемпионата Грузии – читайте в статье Олега Бабия. Там вы найдете много интересных фактов о городе Гори, местной культуре и связи со Сталиным, а также о трио украинцев в команде. Ее ворота защищает Кучеренко (экс-кипер Колоса), в атаке бегает форвард Ковталюк из Самбора (6 голов в нынешнем сезоне), а тренирует грузин Андрей Демченко (запорожская легенда, которой удалось сыграть за Аякс).

Дила вдвое дешевле Ворсклы и не может похвастаться футболистами высокого уровня. Есть большая группа легионеров, но ни один игрок не имеет опыта группового этапа еврокубков. Весь их международный бэкграунд – это один раунд квалификации Лиги конференций. В серьезных или посредственных чемпионатах тоже почти никто не выступал, а если и выступал, то считанное количество раз.

Формально в составе есть три грузинских сборника из молодежки. Правда, только один из них бегал за Сакартвело в 2023 году – центрхав Ника Гагнидзе. На молодежном Евро U-21 он провел 95 минут, сыграв против Португалии (1:0) и Бельгии (2:2). Там же он и травмировался.

Чего-то невероятного подопечные Андрея Демченко на поле не демонстрируют. Среди первой пятерки чемпионата Грузии этот коллектив отмечается самой низкой результативностью (31 гол за 19 матчей), однако и пропускает Дила меньше всего (всего 17 голов). Сейчас представители Гори делят 4-5 позицию с тбилисским Динамо, держась в трех очках от третьей строчки.

Команда проиграла в двух матчах за Суперкубок, но в обоих дотянула до серии пенальти. В Лиге конференций же грузины прошли Дунайскую Стреду, проиграв первый матч (1:2) и одержав победу дома (2:0). Словом, Дила – команда волевая и организованная, поэтому ее следует уважать. Просто с грузинами просто не будет.

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Дила

Ворскла: Исенко – Пердута, Рамирес, Челядин, Бацула – Скляр – Хрипчук, Юрченко, Кане – Степанюк

Дила: Кучеренко – Читеишвили, Дзоценидзе, Тевзадзе, Вандерсон – Алеф Сантос – Гомис, Жан Виктор, Порулава, Гейл – Ковтанюк

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Если бы Ворскла сохранила состав с предыдущего сезона и усилилась, то уверенности в прорыве в следующий раунд стало бы больше. Но даже тогда нельзя было бы ожидать исключительно на успех. Состояние УПЛ сейчас таково, что грузинские середняки в Лиге конференций опасны для наших команд.

Да, Дила не впечатляет, но Ворскла весной безапелляционно проиграла Минаю (2:0) и расписала ничью с Рухом (1:1). А состав был сильнее, а на дворе стоял май. К нынешней же встрече полтавчане подходят с кадровыми проблемами и не имея игрового тонуса – в Грузии же чемпионат достиг экватора.

Словом, не стоит ожидать феерии. Будет трудно. Тем не менее, мы поставим на победу Ворсклы. Все же, Виктор Скрипник смог поставить футбол, которым удалось бить СК Днепр-1 и Шахтер. О таком уровне Дила даже мечтать не может.

Золотые 80-е: когда босс Ярмоленко был пацаном, в Вердере пили по 100 грамм, Марадона не подсел на наркоту и ещё 27 фото