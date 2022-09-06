Шахтер будет выступать на групповом этапе Лиги чемпионов в шестом сезоне подряд, а за последние 18 лет донецкий клуб играл на этой стадии 15 раз. Славная эпоха бразильских легионеров, полная четвертьфиналов и 1/8 финала, завершилась быстро и неожиданно – к сожалению, из-за вторжения орков "горняки" потеряли почти всех звезд и умерили амбиции. Вернуться на привычный уровень дончане, как и весь украинский футбол, смогут очень нескоро.

Нынешняя группа ЛЧ рискует стать последней на долгие годы – и хорошо, если не десятилетие. Даже в более-менее сытые времена между началом войны и полномасштабным вторжением русні УПЛ не смогла сохранить позиции в рейтинге УЕФА, скатившись за пределы топ-10 и, в конце концов, потеряв прямую путевку в самый престижный турнир. Со следующего сезона нашему чемпиону придётся участвовать в квалификациях. Это должно было произойти уже в 2022-м, но нас спасла дисквалификация москалей и вылет Вильяреала в полуфинале ЛЧ. Так везти будет очень редко.

Именно поэтому нынешняя ЛЧ особенно важна для Шахтера. Во-первых, это деньги – у Рината Ахметова с бизнесом всё очень плохо, так что клуб должен зарабатывать сам. 40 миллионов евро за 6 матчей должно хватить на целый год, а то и больше. И это мы ещё не говорим о возможных трансферах на выход, ведь ценных активов в команде достаточно.

Во-вторых, новые звезды Шахтера обязаны зарекомендовать себя в ЛЧ как можно лучше. Молодым талантам необходимо бежать из УПЛ в Европу как можно скорее, а учитывая финансовые аппетиты руководства клуба (Мудрика не отпустили даже за 30 млн евро) – "продавать" себя нужно особенно ярко. В конце концов, этой команде критически важно получить опыт настоящих топ-матчей.

Правда, этот опыт может оказаться болезненным. Шахтер попал в очень непростую группу с амбициозным Селтиком, могущественным Реалом и полуфиналистом прошлогодней Лиги Европы – РБ Лейпцигом. Даже год назад зацепиться за второе-третье место в таком квартете "оранжево-черным" было бы крайне тяжело, а сейчас в это почти никто не верит. В лучшем случае, дончанам удастся навязать борьбу за ЛЕ, хотя букмекеры справедливо не верят в такой итог.

Пока что Шахтеру сложно даже в рамках родного чемпионата. У "горняков" собралась одна из самых молодых команд в Украине (третья с конца по среднему возрасту), а возглавляет её тренер без опыта в топ-клубах – да, Игорь Йовичевич тренировал Динамо Загреб, но совсем недолго и провально. Собственно, и в СК Днепре-1 к хорвату хватало претензий, однако понять его подписание легко. "Оранжево-чёрные" получили коуча европейского типа, полиглота, специалиста по работе с молодёжью (три года работал с ней в Загребе) и относительно неплохого тактика.

Кажется, что у Шахтера совсем слабый для еврокубков состав, но на самом деле не всё так грустно. Команда сохранила Матвиенко, Степаненко, Мудрика, Траоре, Кривцова, Бондаря, Судакова, Коноплю и даже Пятова – настоящих звёзд или футболистов, уже не первый год работающих в основной группе. Рядом с ней всегда был Бондаренко. Кроме того, пришёл хавбек сборной Украины – Зубков. Из Европы приехали Михайличенко, Швед, Сикан и Петряк. Да и Тотовицкий играл в Бельгии когда-то.

Состав более чем перспективен, да и опыта у него не так уж и мало. Конечно, уровень команды всё равно ощутимо просел, но большей проблемой выглядит масштабность кадровых изменений – старые игровые связи уничтожены. Матвиенко играет теперь с Бондарем, Степаненко – с Бондаренко, Мудрик – лидер атаки, Сикан – центрфорвард и т.д. Новые связки ещё долго будут притираться друг к другу. Шахтеру необходимо заново учиться играть в футбол.

Первые два тура УПЛ показали, насколько это сложно. Игорь Йовичевич пытается сохранить старый стиль, однако с Металлистом 1925. была зафиксирована нулевая ничья, а с Кривбассом от неё спасло лишь удаление в составе соперника.

Скромные оппоненты дали упорный бой, играя на равных – статистическое преимущество удалось заработать исключительно благодаря индивидуальному классу "горняков". С Рухом получилось немного лучше, но там и сопротивления нормального не было – в большинстве львовяне не шли вперёд, отдав "оранжево-чёрным" инициативу.

Шахтер допускает слишком много ошибок в обороне, а на последней трети поля команде не хватает идей. Подопечные Игоря Йовичевича упираются в не самые сильные оборонительные блоки и не знают, как их пройти. С появлением Траоре ситуация стала несколько лучше, ведь он здорово открывался и манипулировал защитой соперника, но это получалось на фоне Руха – в Лиге чемпионов будет гораздо труднее. Но кто говорил, что будет легко?

Первым соперником в нынешнем розыгрыше самого престижного клубного турнира станет РБ Лейпциг. На бумаге – очень грозная команда. Полуфиналист Лиги Европы и триумфатор Кубка Германии не нуждается в особой презентации. Что и говорить, когда в его составе выступают сборники Испании, Франции, Германии, Хорватии и Венгрии.

Главными звёздами, конечно, являются Нкунку (35 голов и 16 ассистов за предыдущий сезон, 4 гола на старте нынешнего), Андра Силва (17+6), Ольмо (4+5), а теперь ещё Вернер (плюс, мощный голкипер Орбан) и левый латераль Раум (в дебютном выступлении в Бундеслиге отдал 11 ассистов, попал из Хоффенхайма в основу сборной).

Над всей этой бандой стоит Доменико Тедеско – когда-то он считается вторым после Нагельсманна тренерским талантом Германии (из поколения так называемых коучей с айпадами). Именно Тедди за полгода работы слепил из разобранного коллектива Джесси Марша грозную машину для штамповки побед.

И всё было красиво у РБ Лейпцига, но лишь до начала нового сезона. Он стартовал с выноса от Баварии в Суперкубке (0:4), а в следующих пяти матчах Бундеслиги "ротен буллен" победили лишь кризисный Вольфсбург. Список обидчиков выглядит более чем скромно – Штутгарт и Кёльн сыграли вничью (1:1 и 2:2), Унион одержал победу (2:1), а на выходных случился разгром во Франкфурте от Айнтрахта (0:4).

Доменико Тедеско старается не паниковать. Он был недоволен только последним поединком, а другие ему более-менее понравились. Шахтеру действительно рано потирать руки – РБ Лейпциг до разгрома от "орлов" выглядел лучше своих оппонентов, но не хватало реализации и не везло в обороне.

"Ротер буллен" недозабили 2,3 гола, пропустили на 2,13 гола больше ожидаемого и недобрали уже 3,18 ожидаемых очков – по последнему показателю команда идет в топ-6 Бундеслиги. Неидеально, но и некритично, учитывая начало сезона.

Впрочем, здесь может скрываться другая проблема. Доменико Тедеско при работе в Шальке смог взять серебро Бундеслиги, жестко перебрав по очкам, однако в следующем сезоне он скатился аж до 15-го места – и там тоже был огромный недобор по всем показателям. Тедди "поплыл" и в итоге был уволен, после чего долго приходил в себя (докатился аж до Спартака, где умудрился возродиться). Теперь история рискует повториться – именно поэтому пошли разговоры о возможном увольнении Доменико.

Словом, Шахтер получил идеальный шанс сотворить сенсацию в матче против РБ Лейпциг. Если не сейчас, то, пожалуй, уже некогда.

Кадровая ситуация

У Доменико Тедеско непростая ситуация с лазаретом. Нн не может рассчитывать сразу на трёх важных футболистов – Ольмо повредил колено и вылетел на два месяца, Поульсен из-за мышечной контузии вряд ли сыграет до международной паузы, а сроки восстановления Клостерманна после травмы сухожилия неизвестны. РБ Лейпциг может заменить этих исполнителей, но глубина и гибкость состава явно просели. Для "ротен буллен" это очень важно.

У Шахтера пока только одна потеря, но существенная – Корниенко, которого наигрывали в основе, порвал "кресты". Вместо него сыграет Михайличенко, хотя по ходу матча против Руха тренерский штаб "горняков" неожиданно перевёл влево Коноплю. Ефим в итоге забил, но вряд ли Игорь Йовичевич решится на подобные эксперименты в ЛЧ.

Ориентировочные составы на матч РБ Лейпциг – Шахтер

РБ Лейпциг: Гулачи – Симакан, Орбан, Гвардиол – Генрихс, Лаймер, Кампль, Раум – Собослаи – Нкунку, Вернер

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Петряк, Судаков, Мудрик – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Коэффициенты на победу Шахтера колеблются в районе 12,5 – 13,0. На ничью – между 7,0 и 7,3. Это значит, что шансов на успех у "горняков" нет. Пожалуй, не стоит лишний раз объяснять, на чём основываются столь печальные прогнозы.

РБ Лейпциг сильнее абсолютно по всем показателям, а мотивация у "ротен буллен" будет просто безумна. Шахтер и в золотые времена не мог выдержать интенсивность немецких команд – сейчас же дончанам тяжело даже против Кривбасса. Правда, всего год назад в подобном ключе размышляли о Шерифе. Между тем, состав у "оранжево-черных" не так уж и слаб, как об этом говорят.

Тем не менее, сенсация на то и сенсация, чтобы быть неожиданной. В неё совсем не верится. Шахтер точно способен забить гол в ворота привозной защиты РБ Лейпцига, но даже ничья будет чудом. В чудо нужно верить, но ставить деньги на что-то другое, кроме победы немцев, мы советовать не станем.