"Горняки" показали два новых комплекта экипировки и анонсировали третий.

Шахтер на своем сайте представил сразу два варианта формы на сезон 2022/23.

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Обновление касается всех трех комплектов. Домашняя форма сохранила традиционные клубные цвета, оранжевая футболка содержит две вертикальные черные полосы. Выездная экипировка впервые будет клетчатой, в необычном зеленом цвете в стиле "милитари". Третий вариант наряда – бело-серый. Техническим партнером "горняков" остается Puma.

К слову, оформить предварительный заказ можно на shop.shakhtar.com. Свободная продажа экипировки ожидается не раньше 1 октября. Новая форма будет доступна на сайте Puma 16 сентября. Стоимость футболок стартует от 2290 грн.

В новой форме Шахтер сможет сыграть уже сегодня, 6 сентября, в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против РБ Лейпциг. Начало встречи в 22:00.

РБ Лейпциг – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов