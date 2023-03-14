– Шахтер зимой подписал трех легионеров. Это грузин, венесуэлец и таджик. Это все разные рынки. И среди них нет обычного для клуба бразильского. Как это произошло?

– Жизнь заставляет. Вот если все эти таланты, которых мы купили, играли бы в Бразилии и имели бразильский паспорт, то сразу умножайте их стоимость на 10. Бразильский рынок сегодня очень перегрет. Такая ситуация сейчас в Бразилии, где те же Барселона и Реал заходят туда напрямую и платят по 40-50 млн за футболистов, которым еще нет и 18 лет.

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– Вы нанимали отдельных скаутов для выхода на другие рынки?

– Нет, мы не нанимали. Когда мы подписывали тренерский штаб [Де Дзерби], в его составе был скаут, итальянец Саса. Но когда они уходили, у нас с этим итальянцем продолжился диалог. Он сильный скаут, работал в Милане, понимает бразильский, американский, африканский рынки. Потому мы с ним созванивались, он нам футболистов рекомендовал.

Он пошел в Брайтон вместе с Де Дзерби, но что-то у него там не сложилось. Разошлись мнениями с менеджментом по развитию футбола в клубе. Мы с ним были на контакте, и я предложил ему перейти к нам. И он сейчас возглавляет нашу службу [скаутов].

– И вот эти три трансфера иностранцев – это его заслуга уже?

– Да, все трое.

– То есть теперь в фокусе Шахтера другие рынки?

– У нас нет фокуса. Мы знаем рынки, где могут быть таланты, и мы их всех стараемся анализировать. Разумеется, на некоторых рынках цены безумные, как в Бразилии. Но мы не уходили с бразильского рынка и не уходим. Мы там сейчас даже рассматриваем некоторые кандидатуры. Но смотрим на другие рынки.

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– Просто раньше трудно было представить Шахтер, покупающий в чемпионате Казахстана таджика. Тоиров – это абсолютная экзотика.

– Он очень талантливый парень. Разумеется – 18 лет, он переживает. Понимает, куда попал. Чтобы вы понимали, когда мы его подписали, в Казахстане и Таджикистане это был breaking news по телевизору. Он еще молод, у него все впереди.

– Говорит ли покупка трех легионеров, что клуб может снова прийти к модели, когда в команде плюс-минус поровну украинцев и иностранцев, а не как сейчас, когда скелет состава – это только украинцы?

– Наш вектор развития прост – у нас должны играть лучшие как украинцы, так и иностранцы. Но скелет должны составлять украинские футболисты, – объяснил Палкин в интервью Tribuna.

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