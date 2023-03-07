"Нынешние реалии подводят Шахтер интересоваться такими "глубинными" рынками. Гочолейшвили – та же история. Вопросов нет – прикольный профайл, и это копейки. 300 тысяч – это 2,5 Геннадия Пасича. Для Ахметова это не деньги.

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Но когда ты покупаешь кого-то вместо Мудрика, то ожидаешь, что придет чувак, который будет играть вместо Мудрика. А тут приходит маленький мальчик, таджик из чемпионата Казахстана. Видишь видео, как он за сборную Таджикистана U-18 на Кубке Содружества "возит" каких-то мальчиков из Грузии или Туркменистана", – удивлялся Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Заметим, что 18-летний Тоиров не успел закрепиться даже в Атырау. В нынешнем сезоне вингер отыграл 340 минут и отличился 2 ассистами. Талант уже получал вызов в сборную Таджикистана, но пока не дебютировал.

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