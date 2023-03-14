– Шахтар узимку підписав трьох легіонерів. Це грузин, венесуелець та таджик. Це все різні ринки. І серед них немає звичайного для клубу бразильського. Як так сталося?

– Життя змушує. Ось якщо всі ці таланти, яких ми купили, грали б у Бразилії і мали бразильський паспорт, то відразу множте їхню вартість на 10. Бразильський ринок сьогодні дуже перегрітий. Така ситуація зараз у Бразилії, де ті ж самі Барселона та Реал заходять туди безпосередньо і платять по 40-50 млн за футболістів, яким ще немає і 18 років.

"Це обкрадання українських клубів під час війни": Палкін – про свавілля ФІФА і Мудрика, який покриє борги Шахтаря

– Ви наймали окремих скаутів для виходу на інші ринки?

– Ні, ми не наймали. Коли ми підписували тренерський штаб [Де Дзербі], у його складі був скаут, італієць Саса. Але коли вони йшли, у нас із цим італійцем продовжився діалог. Він сильний скаут, працював у Мілані, розуміє бразильський, американський, африканський ринки. Тому ми з ним зідзвонювалися, він нам футболістів рекомендував.

Він пішов у Брайтон разом із Де Дзербі, але щось у нього там не склалося. Розійшлися думками з менеджментом щодо розвитку футболу в клубі. А ми з ним були на контакті, і я запропонував йому перейти до нас. І він зараз очолює нашу службу [скаутів].

– І ось ці три трансфери іноземців – це його заслуга вже?

– Так, усі троє.

– Тобто тепер у фокусі Шахтаря інші ринки?

– Ми не маємо фокусу. Ми знаємо ринки, де можуть бути таланти, і ми їх усіх намагаємось аналізувати. Зрозуміло, на деяких ринках ціни шалені, як у Бразилії. Але ми не йшли з бразильського ринку і не йдемо. Ми там зараз навіть розглядаємо деякі кандидатури. Але дивимося на інші ринки.

"Для Ахметова це не гроші": журналіст – про ціну сумнівного новачка Шахтаря

– Просто раніше важко було уявити Шахтар, який купує у чемпіонаті Казахстану таджика. Тоіров — це абсолютна екзотика.

– Він дуже талановитий хлопець. Зрозуміло – 18 років, він переживає. Розуміє, куди потрапив. Щоб ви розуміли, коли ми його підписали, у Казахстані та Таджикистані це був breaking news по телевізору. Він ще молодий, у нього все попереду.

– Чи каже покупка трьох легіонерів, що клуб може знову прийти до моделі, коли в команді плюс-мінус порівну українців та іноземців, а не як зараз, коли кістяк складу – це лише українці?

– Наш вектор розвитку простий – у нас мають грати найкращі як українці, так і іноземці. Але кістяк мають складати українські футболісти, – пояснив Палкін в інтерв'ю Tribuna.

Динамо загубило, а Шахтар – знайшов