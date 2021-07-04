Шахтер и Ракув встретились на сборах в Австрии. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Во втором спарринге на сборах в Австрии Шахтеру противостоял Ракув. Вице-чемпион Польши сумел отличиться в воротах "горняков" уже в начале матча. Патрик Кун выстрелом с линии штрафной точно пробил в правый от Алексея Шевченко угол ворот после паса Якуба Арака.

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Шахтер перехватил инициативу, однако выстрелы Алана Патрика и Лассины Траоре не достигали цели. После перерыва нападающий из Буркина-Фасо испытал на прочность стойку.

В середине второго тайма поляки получили право на пенальти за дурацкий фол Сиприано – мяч уже вылетал со штрафного, однако бразилец задел оппонента. Ракув шанса не упустил и удвоил свое преимущество. За десять минут до финального свистка Соломон сумел сократить счет, на скорости войдя в штрафную с левого фланга и точно пробил в ближний угол. На большее "горняков" не хватило.

Поражение от Ракува стала для Роберто Де Дзерби дебютным на посту главного тренера Шахтера.

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