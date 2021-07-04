Товарищеский матч

Шахтер – Ракув – 1:2

Голы: Соломон, 81 – Кун, 14, Лопес, 72 (пен)

Шахтер (стартовый состав): Шевченко – Додо, Витао, Марлон, Корниенко – Алан Патрик, Майкон – Тете, Мудрик, Педриньо – Траоре.

Матч Шахтер – Ракув стартовал в 18:00 по Киеву. Это второй контрольный поединок "горняков" на сборах в Австрии – в первой игре подопечные Роберто Де Дзерби разгромили Санкт-Йоханн со счетом 5:0.

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Сегодняшним соперником Шахтера стал Ракув – вице-чемпион Польши и обладатель Кубка страны сезона 2020/21. Прошлый сезон стал самым успешным в истории команды из Ченстоховы, которую возглавляет польский наставник Марек Папшун. Место в стартовом составе "горняков" снова получили все новички – Марлон, Педриньо и Лассина Траоре. Да и вообще, по сравнению с первым спаррингом Де Дзерби сменил только голкипера.

Заметим, что к лагерю Шахтера уже присоединились Анатолий Трубин и Георгий Судаков, находившиеся на чемпионате Европы в составе сборной Украины (правда, на поле не выходили). Оба прилетели из Италии не в Киева вместе со сборной, а в Австрию, присоединившись к своему клубу.

Первый момент возник у ворот Алексея Шевченко, но кипер не вступил в игру – мяч пролетел мимо ворот. "Горняки" удивили вводом мяча в игру, обменявшись несколькими передачами в своей штрафной площадке в условиях активного прессинга соперника. На 5-й минуте Шевченко впервые сыграл на выходе, прервав прострел Тудора с правого фланга атаки Ракува. В следующем эпизоде ​​уже перекладина сыграла за Шахтер после мощного удара Арака метров с 13-ти. Значительно активнее провела польская команда первые минуты игры.

Шахтер ответил дальним ударом Педриньо, который привел к угловому. А на 14-й минуте Ракув забил. Арак протащил мяч и отдал на Куна, удар которого с линии штрафной стал результативным – мяч влетел в правый от Алексея Шевченко угол ворот. Первый пропущенный гол Шахтера под руководством Роберто Де Дзерби.

"Горняки" забрали мяч под свой контроль, но моментов у ворот вице-чемпиона Польши не было. Лассина Траоре был отрезан от партнеров и вынужден был лишь прессинговать соперников, надеясь на ошибку. Зато активно действовал Михаил Мудрик, который раз за разом брал игру на себя и заработал несколько фолов. Центрфорвард Шахтера мог выйти один на один с вратарем, но тот ценой своего здоровья опередил Лассину, получив по голове в результате столкновения. Желтая для нападающего из Буркина-Фасо.

Траоре получил мяч в штрафной, грамотно поставил корпус и сбросил назад на Патрика. Удар Алана парировал Ковачевич, а добивание Тете было неточным. Добавил Шахтер – прежде всего, благодаря активности Траоре. Именно Лассина сначала посадил соперника на желтую, а затем эффектно обыграл Невулиса и пробил по воротам – рикошет и угловой. Еще один удар – на этот раз Педриньо – был слишком слаб, поэтому кипер забрал мяч. Прижали "горняки" своих оппонентов – при такой игре гол в ворота Ракува казался вопросом времени.

Но счет едва не стал 0:2. Кун пробил с острого угла, Шевченко отбил перед собой, а добивание Цебули из убойной позиции было неудачным. Неоднозначный первый тайм от вице-чемпиона Украины. Вроде и имел Шахтер несколько моментов, главная заслуга в которых принадлежит Траоре, но и Ракув вполне мог уйти на перерыв с преимуществом в два мяча.

На второй тайм Шахтер вышел в том же составе (за исключением Соломона, который заменил Мудрика) и сразу чуть не пропустил. Угловой польской команды завершился неточным ударом Рундича с линии вратарской. Сербский защитник Ракува опередил Шевченко, но поразить ворота не сумел.

На 54-й минуте Траоре мог сравнять счет, но стойка и голкипер спасли поляков от пропущенного мяча. Опять прижал Шахтер, на что Ракув отвечал преимущественно со стандартов, которые заставляли нервничать Шевченко и защиту "горняков". В середине второго тайма Де Дзерби сменил всю команду – на поле остались только Витао, Соломон и Алексей Шевченко.

Но это не помогло "горнякам" сравнять счет. Более того – арбитр назначил пенальти в ворота Шахтера за дурацкий фол Сиприано. Мяч уже вылетал со штрафного, однако бразилец задел оппонента. Лопес свой шанс реализовал – 0:2.

Задачу Шахтера осложнял еще и дождь, который шел в течение почти всего матча, а ближе к завершению игры превратился в ливень. Понятно, что при такой игре строить комбинационную игру было непросто. Траоре, который был самым острым в составе "оранжево-черных" и с помощью своих габаритов нанес соперникам немало проблем, уже ушел с поля. Без него остроты у ворот Ракува стало меньше.

Но на 81-й минуте Шахтер таки сократил отставание. Манор Соломон на скорости вошел в штрафную с левого фланга и пробил в ближний угол. Голкипер Ракува не был готов к такому решению. 1:2. Это был последний гол в матче – Роберто Де Дзерби потерпел первое поражение в статусе главного тренера "оранжево-черных".

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