Шахтар і Ракув зустрілися на зборах у Австрії. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

У другому спарингу на зборах у Австрії Шахтарю протистояв Ракув. Віце-чемпіон Польщі зумів відзначитись у воротах "гірників" вже на початку матчу. Патрік Кун пострілом з лінії штрафного влучно пробив у правий від Олексія Шевченка кут воріт після пасу Якуба Арака.

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Шахтар перехопив ініціативу, однак постріли Алана Патріка та Лассіни Траоре не досягали цілі. По перерві нападник з Буркіна-Фасо випробував на міцність стійку.

В середині другого тайму поляки отримали право на пенальті за безглуздий фол Сіпріано – м'яч вже вилітав зі штрафного, проте бразилець зачепив опонента. Ракув шансу не змарнував і подвоїв свою перевагу. За десять хвилин до фінального свистка Соломон зумів скоротити рахунок, на швидкості увійшовши у штрафний з лівого флангу та влучно пробивши у ближній кут. На більше "гірників" не вистачило.

Поразка від Ракува стала для Роберто Де Дзербі дебютною на посаді головного тренера Шахтаря.

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