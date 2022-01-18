У вингера испанской Альмерии Ларджи Рамазани был шанс оказаться в чемпионате Украины.

Шахтер интересовался у Альмерии возможностью купить 20-летнего бельгийца. Дончане якобы предлагали все те же 12 млн евро, которые заплатили Аяксу за Нереса, утверждает AS.

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Отмечается, украинский клуб пытался осуществить этот переход до того, как сосредоточился на кандидатуре Нереса. Однако Альмерия решила, что предлагаемая сумма смехотворна. Лидеры текущего сезона Сегунды считают, что в будущем смогут продать Рамазани гораздо дороже.

К слову, бельгиец получил футбольное образование в Англии, где был в системе Чарльтона, а в 16-летнем возрасте перебрался в Манчестер Юнайтед. За первую команду манкунианцев Ларджи Рамазани провел всего один матч – выездное поражение от Астаны Романа Григорчука в Лиге Европы в ноябре 2019-го.

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