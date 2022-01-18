Шахтар цікавився у Альмерії можливістю купити 20-річного бельгійця. Донеччани нібито пропонували все ті ж 12 млн євро, які заплатили Аяксу за Нереса, стверджує AS.

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Зазначається, український клуб намагався здійснити цей перехід до того, як зосередився на кандидатурі Нереса. Однак Альмерія вирішила, що пропонована сума сміхотворна. Лідери поточного сезону Сегунди вважають, що у майбутньому зможуть продати Рамазані значно дорожче.

До слова, бельгієць отримав футбольну освіту в Англії, де перебував у системі Чарльтона, а у 16-рінчому віці перебрався в Манчестер Юнайтед. За першу команди манкуніанців Ларджі Рамазані провів лише один матч – виїзна поразка від Астани Романа Григорчука у Лізі Європи в листопаді 2019-го.

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