Вингер Шахтера Давид Нерес поделился впечатлениями от философии "горняков" и рассказал, под каким номером будет выступать в украинском клубе.

"Я понял, что Де Дзерби очень любит играть с мячом. Шахтер – команда с очень атакующими характеристиками, и, благодаря ежедневной работе, я к ней адаптируюсь. Если говорить о философии, можно провести параллели с Аяксом, который тоже очень любит атакующий футбол и игру с мячом.

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У меня будет номер 11. Под ним играл Марлос – великий игрок, прошедший этот клуб. Я думаю, что его дриблинг лучше, чем мой. Секрет моего дриблинга? Думаю, что там, на поле, это какая-то импровизация. Самое главное – не боятся играть и пробовать что-нибудь новое", – приводит слова Нереса сайт телеканалов Футбол.

Напомним, Шахтер подписал вингера из Аякса этой зимой. Сообщалось, что "горняки" выплатили 12 млн евро, но эта сумма может вырасти до 16 млн евро.

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