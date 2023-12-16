Поединок между японской и украинской командами можно будет посмотреть на двух ресурсах.

Благотворительный матч между Ависпа Фукуока и Шахтером состоится в понедельник, 18 декабря, в Токио на Японском национальном стадионе и стартует в 12:00.

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В прямой трансляции товарищескую игру можно будет посмотреть на телеканале "Суспільне Спорт" и на официальном YouTube-канале Шахтера.

В воскресенье, 17 декабря, Шахтер проведет открытую тренировку и пресс-конференцию с участием главного тренера и футболистов. А в день матча "горняки" устроят урок футбола для местных детей. К слову, эта игра станет заключительной для дончан в 2023 году.

Напомним, накануне Шахтер не попал в плей-офф Лиги чемпионов, проиграв в решающем матче Порту (3:5) и, как следствие, продолжит евровесну в Лиге Европы. В турнирной таблице УПЛ команда Марино Пушича после 17-ти туров набрала 31 очко и идет на четвертой строчке, имея две игры в запасе.

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