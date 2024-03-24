В субботу, 23 марта, донецкий Шахтер возобновил тренировочный процесс, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

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Подопечные Марино Пушича работают на базе спортивного комплекса Святошин под Киевом. Команда занимается без большой группы игроков, которые на днях представляют клуб в своих сборных.

В общей группе тренировались Тарас Степаненко (34-летний капитан "горняков" из-за рецидива пропустил последние три матча Шахтера, а также не попал в заявку сборной Украины на матчи плей-офф квалификации Евро-2024) и Марлон Гомес (травма не позволила бразильскому новичку дебютировать за "горняков" после перехода в январе). По индивидуальной программе работал Дмитрий Крыськив.

Напомним, свой следующий поединок Шахтер проведет 30 марта против Оболони в рамках 22-го тура УПЛ. Сейчас "горняки" возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины, имея в своем активе 43 очка.

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