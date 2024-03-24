У суботу, 23 березня, донецький Шахтар поновив тренувальний процес, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

Судаков може возз'єднатися зі Зінченком в Арсеналі – "каноніри" готують божевільну пропозицію Шахтарю

Підопічні Маріно Пушича працюють на базі спортивного комплексу Святошин під Києвом. Команда займається без великої групи гравців, які цими днями представляють клуб у своїх збірних.

В загальній групі тренувалися Тарас Степаненко (34-річний капітан "гірників" через рецидив пропустив останні три матчі Шахтаря, а також не потрапив у заявку збірної України на матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024) і Марлон Гомес (травма не дозволила бразильському новачку дебютувавти за "гірників" після переходу в січні). За індивідуальною програмою працював Дмитро Криськів.

Нагадаємо, свій наступний поєдинок Шахтар проведе 30 березня проти Оболоні в рамках 22-го туру УПЛ. Наразі "гірники" очолюють турнірну таблицю чемпіонату України, маючи у своєму доробку 43 очки.

"Я, хлопець зі села, приїхав у Шахтар": наймолодший тренер УПЛ – про методи Блохіна та Заварова і Крим перед війною