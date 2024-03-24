Судаков может воссоединиться с Зинченко в Арсенале – "канониры" готовят сумасшедшее предложение Шахтеру
Украинский хавбек "горняков" Георгий Судаков продолжает будоражить фантазии европейских топ-клубов.
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков может перейти в Арсенал, сообщает Football London.
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По информации источника, лидеры АПЛ готовы предложить дончанам 86 миллионов фунтов стерлингов (100 млн евро) за 21-летнего игрока.
Напомним, генеральный директор "горняков" Сергей Палкин заявлял, что клаусула Георгия составляет 150 млн евро. Ранее максимальная сумма, которую предлагали за украинца, составляла 55 млн евро он Наполи.
К слову, в текущем сезоне Судаков провел за Шахтер 24 матча во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.
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