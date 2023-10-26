Дончане пытаются расширить горизонты популярности и найти болельщиков в новых странах.

Шахтер планирует проведение очередного благотворительного матча в Токио на Олимпийском стадионе, сообщает Tribuna.

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Соперником "горняков" станет Ависпа Фукуока – восьмая команда чемпионата Японии (по итогам 30-ти туров). В донецком клубе подтвердили, что переговоры ведутся. Официальное подтверждение будет в ближайшее время.

Вероятнее всего, поединок состоится 18 декабря – в Токио команда отправится сразу после матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с Порту на выезде (пройдет 13 декабря).

К слову, Ависпа Фукуока за свою историю провел в высшем дивизионе Японии 9 сезонов (лучший результат – 8-е место в 2021 году), и является старейшим клубом J-лиги, который никогда не выигрывал трофеев на национальном уровне.

Напомним, предыдущим благотворительным поединком Шахтера был матч с Тоттенхэмом, который состоялся летом в Лондоне.

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