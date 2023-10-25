Шахтер удивил, но не впечатлил

Шахтер в преддверии статусного матча Лиги чемпионов назначил нового тренера. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о дуэли с Барселоной. На игру команду вывел уже босниец Марино Пушич. Стартовый состав был предсказуемым, а план на игру смелым. "Горняки" пытались выходить из обороны через короткий пас и рискованно разыгрывали под прессингом.

Барселона – Шахтер: видео голов и обзор матча

Такой старт понравился экспертам. "Мы удивлены подходом Шахтера. Команда играет без страха, футболисты очень энергичны", – констатировал Хавьер Савиола. Репортер Барсы от УЕФА Грэм Хантер также отмечал, что "дончане двигают мяч умело, быстро и в такт".

Барселона прессинговала и оставляла много пространства позади. У гостей возникали возможности для резких атак. К сожалению, воспользоваться этими возможностями не удалось. Зубков несколько раз плохо распорядился мячом, Крыськив не выдержал темпа, а Судаков никак не мог отдать качественный пас на обострение. 1 удар и 2 два касания в чужой штрафной за весь первый тайм.

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Молодые пацаны возили "горняков"

Барселона подошла к игре с огромным количеством потерь. Левадовски, Рафинья, Френки, Гави, Педри – вылетела почти вся группа атаки. Запас пришлось наполнять абсолютными ноунеймами, а в основе вышли 16-летний Ламин Ямал и 20-летний Фермин Лопес (для которого это было третье появление в старте).

Впрочем, класса этих исполнителей хватило, чтобы наказать Шахтер за грубые ошибки. Уже в начале Судаков чуть не привез гол – удар Фермина потянул Ризнык. Ямал просто уничтожал Азарова на фланге, а когда включались Канселу и Лопес, пожар погасить никто не мог.

Фермин стал героем матча. Как пишут инсайдеры, в середине тайма Хави дал Лопесу новые задачи. Это мгновенно превратилось в два гола. Лопес сделал рывок в штрафную под заброс Гюндогана и попал в штангу перед результативным добиванием Феррана (гол отменили из-за офсайда, но VAR скорректировал решение). А потом забил и сам – идеально положил в "девятку" с линии штрафной.

Слишком много ошибок для Лиги чемпионов

Шахтер отыграл с невероятным количеством брака. Как с мячом, так и без мяча. Зубков и Крыськив принимали, мягко говоря, неоптимальные решения и теряли мяч. Через минуту позиционно ошибались уже защитники. Даже опытные Степаненко и Матвиенко теряли своих игроков и оставляли огромные зоны.

Одно нестандартное действие каталонцев – все сыпется. Ямал пробрасывает мяч и получает свободный коридор. Араухо отрезает вертикальным пасом две линии Шахтера. Лопес качнул соперника и имеет кучу времени для подготовки удара. Фелиш обыгрывал наших, не касаюсь мяча. Только Ризнык читал замыслы португальца.

Барселона забила еще два гола (Ферран и Фермин), но Шахтер спасли два минимальных офсайда. Лопес продолжал феерить. К счастью, четвертый его удар снова взяла на себя штанга, а пятый – нейтрализовало положение вне игры.

Шахтер возобновил интригу, но не спасся

Чемпионы Украины вернули интригу, реально огрызнувшись. Наконец-то удалось наказать Барсу за высокую линию обороны и неплотную игру. Азаров получил мяч на фланге и хорошо покатил на ход Судакову, а Георгий мощным ударом сократил отставание.

После этого Шахтер стал резче. Пусть не удавалось создавать 100-процентные моменты, но "горняки" заставили соперника нервничать дальним ударом Азарова, выходом Зубкова и подключением Степаненко. Невертон добавил скорости слева, а Келси – свежести впереди. "Они легко атакуют и находят пространство. У нового тренера Шахтера будет отличная команда", – говорил Савиола.

Барса уже не могла игра так легкомысленно, пришлось думать об обороне. Соответственно, уменьшилось давление на ворота Ризныка. Матч стал нервным. Шахтер мог пропускать как на разгром, так и вырывать ничью. С этой обескровленной Барселоной можно было играть.

Шахтер уступил и остался на третьем месте в группе с тремя очками. Столько же у Порту, которое еще не сыграло свой сегодняшний матч. Барселона оторвалась на вершине таблицы с идеальными показателями.