Донеччани намагаються розширити горизонти популярності і знайти вболівальників у нових країнах.

Шахтар планує проведення чергового благодійного матчу в Токіо на Олімпійському стадіоні, повідомляє Tribuna.

Судаков – про поразку Шахтаря від Барселони: "Розчаровані, бо відчували, що можемо набагато більше"

Суперником "гірників" стане Авіспа Фукуока – восьма команда чемпіонату Японії (за підсумками 30-ти турів). У донецькому клубі підтвердили, що перемовини ведуться. Офіційне підтвердження буде найближчим часом.

Найімовірніше, поєдинок відбудеться 18 грудня – в Токіо команда вирушить одразу після матчу завершального туру групового етапу Ліги чемпіонів з Порту на виїзді (пройде 13 грудня).

До слова, Авіспа Фукуока за свою історію провів у найвищому дивізіоні Японії 9 сезонів (найкращий результат – 8-ма сходинка у 2021 році), і є найстарішим клубом J-ліги, який ніколи не вигравав трофеїв на національному рівні.

Нагадаємо, попереднім благодійним поєдинком Шахтаря був матч з Тоттенхемом, який відбувся влітку у Лондоні.

Шахтар програв Барселоні в ЛЧ – каталонська молодь покарала, але "гірники" мали шанси на сенсацію з новим тренером